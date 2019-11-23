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23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Tramvayda sıra dışı Öğretmenler Günü kutlaması

Tramvayda sıra dışı Öğretmenler Günü kutlaması

Detay görüntüleri

Raylı Sistem Öğretmene Şiddet Şiddete Hayır Öğretmenler Öğretmen 

-Öğretmenlerle röportaj
-Samulaş Genel Müdür Yardımcısı Ziya Kalafat ile röportaj

( SAMSUN )- Öğretmenler darbuka ve davullarla yolculara gösteri sundu SAMSUN

- Samsun'da “24 Kasım Öğretmenler Günü” dolayısıyla tramvayda düzenlenen sıra dışı etkinlikte öğretmenler darbuka ve davullarla yolculara gösteri yaptı. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından tramvayda sıra dışı bir Öğretmenler Günü kutlaması düzenlendi.
Kutlama kapsamında Tekkeköy’den tramvayla yola çıkan bir grup öğretmen tarafından davul ve darbuka eşliğinde yolculara bir gösteri sunuldu. 16 enstrümanlı öğretmenin oluşturduğu grup, Tekkeköy İstasyonu’nda başlayan müzikli Öğretmenler Günü kutlamasını Atakum ilçesindeki Atakent İstasyonu’na sürdürerek burada noktaladı. Öğretmenlere şeflik yapan davulcu Gökhan Barutçuoğlu, Samsun İçin Sanat Grubu olarak birçok kurum ve kuruluşta böyle sanat faaliyetleri yaptıklarını ifade etti.
Barutçuoğlu, “Çoğunluğunu öğretmenlerin oluşturduğu bir grubuz. Mesailerinden arta kalan zamanda böyle çalışmalar yapmaktalar. Biz de hem stres atmak adına hem de böyle güzel bir topluluk kurmak adına böyle bir çalışma başlattık. Yarın da Öğretmenler Günü olması sebebiyle böyle bir etkinlik gerçekleştirdik” dedi.
Barutçuoğlu etkinlik için neden tramvayın seçildiği sorusuna ise, “Halkımızın en çok kullandığı ve bulunduğu yer burası. Biz de onlar burada en yakın olabileceğimiz düşündük. O yüzden tramvayda çalmayı düşündük. Öğretmenlerimizi seviyoruz. Onlara çok ihtiyacımız var. Ülkemizin çocuklarımızın geleceği için onlara sahip çıkmalıyız. Sosyal medyadan da öğretmene şiddete hayır diyoruz. O yüzden öğretmenlerimize sahip çıkmak istiyoruz. Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ Genel Müdür Yardımcısı Ziya Kalafat da 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü hafif raylı sistem araçlarında sıra dışı bir etkinlikle kutladıklarını söyledi.

Kalafat, bütün öğretmenlerin ‘Öğretmenler Günü’nü de kutladı.
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