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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
'Trakya Üniversitesi 500 yıllık geleneğin devamı' - EDİRNE

'Trakya Üniversitesi 500 yıllık geleneğin devamı' - EDİRNE

"Trakya Üniversitesi 500 yıllık geleneğin devamı" - EDİRNE - Sempozyumdan görüntüler - Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun konuşması - Prof. Dr. Cem Uzun'un konuşması "Trakya Üniversitesi 500 yıllık geleneğin devamı" - TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu: - "Üniversitemiz 1488 yılında kurulmuş 2. Bayezid Külliyesi ve Edirne Darüşşifası'nın devamı. Tıp eğitiminde ve tıp uygulamalarında o dönemin örnek uygulamalarını yapmış bir geleneğin devamı olarak görüyoruz kendimizi"EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "Üniversitemiz 1488 yılında kurulmuş 2. Bayezid Külliyesi ve Edirne Darüşşifası'nın devamı. Tıp eğitiminde ve tıp uygulamalarında o dönemin örnek uygulamalarını yapmış bir geleneğin devamı olarak görüyoruz kendimizi." dedi.
TÜ ev sahipliğinde düzenlenen "3. Uluslararası Trakya Üniversitesi Bilimsel Dergiler Sempozyumu" Balkan Kongre Merkezi'nde başladı.
Sempozyumun açılış programında konuşan TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, TÜ'nün Osmanlı döneminde kurulan 2 Bayezid Külliyesi ve içindeki Edirne Darüşşifası'nın devamı olduğunu söyledi.

Üniversite olarak 500 yıllık köklü bir geleneğe sahip olduklarını vurgulayan Tabakoğlu, "Üniversitemiz 1488 yılında kurulmuş 2. Bayezid Külliyesi ve Edirne Darüşşifası'nın devamı. Tıp eğitiminde ve tıp uygulamalarında o dönemin örnek uygulamalarını yapmış bir geleneğin devamı olarak görüyoruz kendimizi. Bugün de aynı anlayışla çalışıyoruz. 12 fakültesi, ulusal ve uluslararası alanda önemli yere sahip 14 dergisiyle eğitime ve bilime katkı sağlıyoruz. Bugün düzenlenen toplantı da bölge dergiciliği ve bölge yayıncılığı anlamında çok önemli bir toplantı. Dünyanın farklı yerinden değerli akademisyenler aramızda. Faydalı bir toplantı olacak." şeklinde konuştu.
Tabakoğlu, TÜ'nün yüzünü Balkanlara çevirmiş bir üniversite olduğunu ifade etti.
Balkanlara yönelik çalışmalar yürüttüklerini anımsatan Tabakoğlu, şöyle devam etti:"Üniversitemiz Türkiye sınırında yer alması sebebiyle misyonunu Balkanlara yöneltmiş bir üniversite. Üniversitemizde toplam 49 bin öğrenci eğitim görüyor. 3 bini Balkan ülkelerinden gelen olmak üzere 3 bin 500 uluslararası öğrencimiz bulunuyor. Balkanlar bizim için çok önemli. Balkanlara yönelik çalışmalarımız artarak devam ediyor. Balkan Üniversiteler Birliği'nin kurucusuyuz ve birliğin daimi genel sekreterlik görevini yürütüyoruz. Büyüyerek gelişen bir birlik ve Balkanlarda önemli işler yapan bir birlik."Sempozyum Başkanı Rektör Yardımcısı ve Avrupa Bilim Editörleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Cem Uzun da konusunda uzman yerli ve yabancı akademisyenlerin katıldığını sempozyumun başarılı geçmesini diledi.Sempozyum, 6 Aralık Perşembe günü sona erecek.

Fakülte Misyon Toplantı Uluslararası Genel Sekreter 

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