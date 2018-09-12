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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Traktör römorku devrildi: 5 yaralı - SİİRT

Traktör römorku devrildi: 5 yaralı - SİİRT

- Gökçebağ köyü yolunda devrilen traktör römorkunden görüntü - 112 Acil sağlık ekiplerinin yaralıları götürmesi - Yaralıların Siirt Devlet Hastanesine getirilmesi Siirt 'te traktör römorku devrildi: 5 yaralıSİİRT (AA) - Siirt 'te tarım işçilerini taşıyan traktör römorkunun devrilmesi sonucu ikisi ağır 5 kişi yaralandı.Tarım işçilerini taşıyan Nisrin Evin (45) yönetimindeki 70 E 8441 plakalı traktör, merkeze bağlı Gökçebağ Beldesi yolunda römork milinin kırılması sonucu devrildi.Römorkta bulunan tarım işçisi Kumri Şen (60), Zeynep Yıldız (57), Abdullah Yılmaz (18), Hediye Erdoğan (50) ve Ferhat Çelik (23) yaralandı.112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Şen ve Yıldız'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Hastane Tarım Tarım İşçisi Sağlık Ekipleri 

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