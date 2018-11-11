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11 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
TRAHAYKO basın açıklaması yaptı - TRABZON

TRAHAYKO basın açıklaması yaptı - TRABZON

- Basın açıklamısının yapıldığı alandan ve katılımcılardan detaylar - TRAHAYKO Başkan Yardımcısı Efsun İsgent'in konuşmasıTRAHAYKO basın açıklaması yaptıTRABZON (AA) - Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO) Başkan Yardımcısı Efsun İsgent, basın açıklaması yaptı.TRAHAYKO üyeleri ve hayvanseverler Atatürk Alanı'nda düzenledikleri basın açıklamasında, "Yaşat ki Yaşayabil, 6. Maddeye Dokunma!, Hayvanları Koruyalım" yazan dövizlerle taşıyarak, çevreden geçen vatandaşların dikkatini çekmeye çalıştı. Yanlarında getirdikleri köpekleri de kucaklarına alan çocuklar, renkli görüntüler oluşturdu.İsgent, Hayvanları Koruma Kanunu ile sokak hayvanı sayısının zehirleyip öldürerek değil, bilimsel ve tıbbi koşullarda kısırlaştırma operasyonları ile kontrol altına alınmasının hükme bağlandığını belirterek, şunları kaydetti:"Hayvanları Koruma Kanunu'ndaki tüm yasal değişiklikler, düzenlenecek çalıştaylar sonrası, sivil toplum kuruluşlarının görüşleri dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Türkiye genelinde sayısı yüz binleri bulan sokak hayvanları, toplanarak belediye barınaklarına götürüleceği bahanesi ile kırsala atılacaktır. Bu atılmaların devam etmesi durumunda, hayvanlar döngü halinde açlıkla, hastalıkla, kötü hava koşulları altında üreyecek ve yaşamını yitirecektir."TRAHAYKO Başkanı Lütfiye Tüzün ise, ekosistem açısından hayvanların çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Bizim tek isteğimiz hayvanların aşılanıp, kısırlaştırılarak, üremesinin engellenmesi ve insanların arasına bakılmasıdır." dedi.
Tüzün, yanında getirdiği 2 beyaz güvercini ve bir balonu gök yüzüne bırakarak, tepki gösterdi.Açıklamanın ardından Atatürk Alanı'na gelen çevredeki vatandaşlar ve çocuklar, hayvanları sevdi.

Hastalık Sokak Hayvanı Basın Açıklaması Sivil Toplum Sokak Hayvanları 

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