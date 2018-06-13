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13 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Trafoda akıma kapıldılar - ADANA

Trafoda akıma kapıldılar - ADANA

- Elektrik dağıtım merkezinden genel görüntü - Mahalle sakinlerinin görevlilere konuşması - Olay yerindeki polislerden görüntü - Trafo odası, yüksek gerilim hattı ve çevredeki evlerin görüntüsüTrafoda akıma kapıldılar - Adana 'da hırsızlık amacıyla girdikleri iddia edilen trafoda elektrik kablosu keserken akıma kapılan iki kişi yaralandıADANA (AA) - Adana 'da hırsızlık amacıyla trafodan elektrik kablosu kesmeye çalıştığı öne sürülen 2 kişi akıma kapılarak yaralandı.İddiaya göre, Ferhat Ö. (23) ile Ferdi Ü. (38), merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'ndeki elektrik dağıtım merkezine tel örgüyü keserek girdi.Buradaki trafo odasındaki elektrik kablolarını demir kesme makasıyla kesmeye çalışan iki kişi akıma kapıldı.Trafo odasından duman yükselmesi üzerine bölgeye giderek içeriyi kontrol eden vatandaşlar, iki kişiyi yaralı halde buldu.Haber verilen sağlık ekiplerince vücutlarında yanıklar oluşan yaralılar Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.Elektrik şirketi görevlileri, trafoda yaşanan arızayı gidermek için çalışma başlattı.Mahalle sakinlerinden Lütfi Ulus ve Hasan Şahbaz, gazetecilere, evlerinin yakınındaki elektrik dağıtım merkezinde son yıllarda görevlinin bulundurulmaması nedeniyle tanımadıkları kişilerin binaya girip çıktığını, bundan dolayı da tedirgin olduklarını kaydetti.

Elektrik Kablosu Yüksek Gerilim Hattı Yüksek Gerilim Hırsız Sağlık Ekipleri 

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