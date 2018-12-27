Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Trafo bomba gibi patladı, Antakya elektriksiz kaldı

Trafo bomba gibi patladı, Antakya elektriksiz kaldı

Patlamayla çevrenin aydınlanması

Kaçak Elektrik Kesintisi Büyükşehir Belediyesi 

-TEDAŞ işçilerinin trafoya müdahalesi
-Caddede oluşan karanlık
-Geceyi araç farlarının aydınlatması
-Patlamayla çevrenin aydınlanması

( HATAY ) HATAY

- Hatay’da enerji dağıtım trafosunda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgeye bir süre enerji verilemedi. Patlama merkez ilçe Antakya’nın Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan TEDAŞ enerji trafolarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaçak meydana gelen enerji dağıtım trafoları büyük bir gürültüyle patladı. Arka arkaya iki patlamayla aydınlanan cadde daha sonra karanlığa teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine büyükşehir belediyesi itfaiyesi ve TEDAŞ ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri alanda önlem alırken, TEDAŞ ekipleri de uzun süren müdahalelerin sonucunda trafolarda oluşan kaçağı engelledi. Kentin birçok noktasında yaşanan elektrik kesintisi, trafolara yeniden enerji verilmesiyle son buldu.
İlgili Foto Galeriler
Roman Kızları Güzellik Yarışmasında!Roman Kızları Güzellik Yarışmasında!
Melih Gökçek'ten Giresun PidesiMelih Gökçek'ten Giresun Pidesi
15 Temmuz Şehitler Anıtı15 Temmuz Şehitler Anıtı
Ramazan Sokağı AçılıyorRamazan Sokağı Açılıyor
İzmir'de Acı Bekleyişİzmir'de Acı Bekleyiş
Evsizlere belediye kucak açtıEvsizlere belediye kucak açtı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı