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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Trafikte yol verme kavgasında silahlar çekildi: 1 ağır yaralı

Trafikte yol verme kavgasında silahlar çekildi: 1 ağır yaralı

Olay yerinden detaylar

Yol Verme Kavgası Silahlı Kavga Akalan Ağır Yaralı Sağlık Ekipleri 

-Yerde yatan şahıs

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’in Aliağa ilçesinde seyir halindeki iki aracın sürücüleri arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü, bir kişi ağır yaralandı. Aliağa ilçesinde iddiaya göre yol verme sebebiyle trafikte çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle bir kişi silahla ağır yaralandı. Olay, Barbaros Caddesi ile Onar Kutlar Caddesi kavşağı arasında meydana geldi. İddiaya göre M.Ö (28) ile şüpheli H.O (52) diğer araç sürücüsü Cumali Erdem (47) ile birden tartışmaya başladı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle silahlar çekildi. Çıkan kavgada sürücülerden Cumali Erdem silahla vurularak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar hemen 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulans ile yaralanan Cumali Erdem, Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen şahıs Ege Üniversitesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatırken, şüphelilerden M.Ö aracıyla yakalandı. Firari H.Ö’yü yakalama çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.

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