Trafikte mahsur kalan engelliye böyle siper oldu



- Mecidiyeköy Meydanda yolun karşısına geçmeye çalışan tekerlekli sandalyedeki engelli vatandaş araçlara yeşil ışığın yanmasıyla bir anda akan trafiğin ortasında kaldı. Araçların arasında kalan engelli vatandaşı sağ salim karşıya geçirmek için motosikleti vatandaşın seferber olduğu anlar ise kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Şişli Mecidiyeköy’de tekerlekli sandalyeyle karşıdan karşıya geçmeye çalışan engellinin yardımına Kazasız Kul Olmaz Ekibinden Zahrettin Çelik isimli motosikletli koştu. Trafik ışıklarının yeşil yanmasıyla birlikte araçlar hareket edince engelli vatandaş araçların arasında mahsur kaldı. O esnada oradan geçmekte olan Zahrettin Çelik isimli motosikletli engelli vatandaşın yanına giderek, motosikletiyle adeta siper olup trafiği kesti. Motosikletli kornalar çalıp, el işaretleri yaparak trafiği durdurarak engelli vatandaşın karşıya geçmesini sağladı. Yaşanan bu anlar ise Motosikletli Çelik’in kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde tekerlekli sandalyedeki vatandaş araçlara yeşil ışığın yanmasıyla bir anda trafiğin ortasında kalıyor. Motosikleti vatandaş da adeta araçlara siper olup şahsın karşıya geçmesini sağlıyor.

