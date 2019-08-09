-uygulama noktası

-Plaka sorgulama

-Samandağ Trafik Büro Amiri Hacı Karslı sürücü bilgilendirme

-Samandağ Trafik Büro Amiri Hacı Karslı röportaj

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-ULAŞIM:HATAY'DAN GEÇİLİYOR/HATAY_09082019_Trafik _Polis_ ekiplerinden_ bayram_ öncesi trafik_ denetimi_(288MB)_ALC



( HATAY ) HATAY



- Hatay'ın Samandağ ilçesinde kurban bayramda trafik kazaları yaşanmaması için sürücüleri denetledi. Kurban Bayramın gelmesiyle birlikte kente giriş yapan araç sayısında artış yaşandı. Samandağ İlçe Trafik Ekipleri de kent genelinde yapılan trafik denetimlerinin yanı sıra kent girişinde bulunan asayiş ve güvenlik uygulama noktasında trafik kontrolü gerçekleştirdi. Samandağ Trafik Büro Amiri Hacı Karslı,2019 Kurban Bayramı tedbirlerimizi başladı.

Bugünden itibaren sürücüler üzerinde yoğun bir denetimimiz olacak ülke genelinde trafik denetleme olduğu gibi bunu Samandağ’ında da başlattık tekrar bayram dönüşleri 14 15 Ağustos tarihlerinde ise denetimlerimize ağırlık vereceğiz denetimlerde emniyet kemeri ve hız konusunda sürücülerimizi ikaz ediyoruz kazaların %33ü hız nedeniyle meydana geliyor Can kayıpları %45 emniyet kemeri kullanmadığımız dan dolayı meydana geliyor özellikle hız ve emniyet kemeri konusunda sürücüleri ikaz edeceğiz eksikleri varsa eksiklerinden idari işlem yapacaz. 5 gün boyunca tamamen denetimlerimiz yoğun bir şekilde devam edecek. Karslı, Herkese kazasız belasız hayırlı bayramlar diliyorum güvenle gitsinler güvenle gelsene kurallara uyalım uyduğu takdirde bu kadar kaybımız olmayacaktır herkese kazasız belasız günler diliyoruz. Dedi.

