Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze namazından görüntüler

Uzman Çavuş Cenaze Namazı Cenaze Aracı Uçan Otomobil Direksiyon 

-Tabuttan görüntüler
-Cenaze namazının kılınması
-Tabutun cenaze aracına konması
-Fotoğrafı

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Erzincan’ın Tercan ilçesinde şarampole uçan otomobilde hayatını kaybeden Uzman Çavuş Orhan Çalışır, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı. Dün sabah saatlerinde Erzincan - Erzurum karayolu Tercan ilçesine bağlı Mercan beldesi yakınlarında meydana gelen kazada, Mevlüt Gedikci yönetimindeki 61 TY 262 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, görev yerine giden 27 yaşındaki Uzman Çavuş Orhan Çalışır ve Ümit Çetin (16) hayatını kaybetti, Mevlüt Gedikci ise yaralandı. hayatını kaybeden Uzman Çavuş Orhan Çalışır, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı. Öğle namazına müteakip Hunat Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Çalışır'ın cenazesi, Gömeç mahallesinde toprağa verildi.
Cenaze namazına, Vali Yardımcısı Nail Anlar, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, uzman çavuşun yakınları ve vatandaşlar katıldı.

İlgili Foto Galeriler
Mardin Şehidi Son Yolculuğuna UğurlandıMardin Şehidi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Fırat Kalkanı Şehidinin Naaşı Memleketine GetirildiFırat Kalkanı Şehidinin Naaşı Memleketine Getirildi
Vatandaş Askerine Böyle Sahip ÇıktıVatandaş Askerine Böyle Sahip Çıktı
Uzman Çavuş Olan İki Kardeşi Terör AyırdıUzman Çavuş Olan İki Kardeşi Terör Ayırdı
Şehide Son Bakış Yürekleri DağladıŞehide Son Bakış Yürekleri Dağladı
Bursa Şehidini Son Yolculuğuna UğurladıBursa Şehidini Son Yolculuğuna Uğurladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı