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08 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Trafik kazası geçiren kadın, sedye üzerinde telefonunu istedi

Trafik kazası geçiren kadın, sedye üzerinde telefonunu istedi

Yaralı kadından görüntü

Ticari Taksi Polis Merkezi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Yaralı Kadın 

-Yaralı kadının sedye ile ambulansa götürülmesi
-Ambulanstan görüntü
-Polis ekipleri ve sürücüden görüntü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’da ticari taksinin çarptığı bir kadın yaralandı. Yaralı kadının sağlık ekiplerince sedye ile ambulansa götürüldüğü sırada ısrarla “Telefonumu verin” demesi dikkat çekti. Kaza, İlkadım ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer K. idaresindeki 55 T plakalı ticari taksi cadde kenarında geri geri giderken yol üzerinde bulunan Ayşe G.’ye(59) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan kadını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını ambulansa götürdü. “Telefonumu verin” Bu sırada yaralı kadının sedye üzerinde “Nereye götürüyorsunuz beni, telefonumu verin” demesi ise dikkat çekti. Yaralı kadın sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılırken, sürücü Ömer K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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