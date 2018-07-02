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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Trafiği tehlikeye sokan magandalar kamerada

Trafiği tehlikeye sokan magandalar kamerada

Otomobillerin drift yapması

Düğün Konvoyu Kamera Kırmızı Işık Güvenlik Önlemi 

-Yeşil ışığın yanması ve konvoyun hareket etmesi
-Konvoydan silah sesleri gelmesi

( KONYA -HD) KONYA

- Konya’da bir düğün konvoyunda drift yaparak ilerleyen magandalar trafiği birbirine kattı. Konya’nın merkez Meram ilçesi Çeçenistan Caddesinde dün bir düğün konvoyunda tehlikeli anlar yaşandı. Cadde üzerindeki trafik lambalarında kırmızı ışık yanınca iki otomobil konvoyun en önüne geçerek yanlama olarak tabir edilen hareketi yapmaya başladı.
Kırmızı ışık süresince kendi etraflarında dönen otomobiller adeta trafiği birbirine kattı. Trafik lambasının yeşil yanmasıyla düğün konvoyu yoluna devam ederken bu kez silah sesleri duyuldu. Peş peşe havaya ateş edilen konvoy gözlerden kayboldu. Mahalle sakinleri hafta sonları çok sayıda düğün konvoyunun geçtiği caddede güvenlik önlemi alınmasını isteyerek yetkilileri göreve çağırdı.
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