Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Trafiği tehlikeye düşüren sürücüler yakalandı - İSTANBUL

Trafiği tehlikeye düşüren sürücüler yakalandı - İSTANBUL

- Zanlıların emniyetten çıkışı İstanbul 'da trafiği tehlikeye düşüren sürücüler yakalandıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da asker uğurlama konvoyunda trafiği tehlikeye düşüren 10 sürücü yakalandı.Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği, Sarıyer, Başakşehir, Beykoz ve Çekmeköy'de asker uğurlama konvoyundaki bazı araç sürücülerinin alt geçidi trafiğe kapatıp drift yaparak trafiği tehlikeye düşürmelerine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.Görüntüleri inceleyen polis, plakalarını belirlediği araç sürücüleri T.T, K.K, Y.B, C.İ.R, İ.G, M.Y, S.S, E.T, S.K. ve M.H.S'yi yakaladı.Sürücülere toplam 19 bin 791 lira para cezası kesildi. Sürücülerden T.T, C.İ.R, İ.G. ve M.Y. gözaltına alınırken, sürücü belgelerine 60 gün süreyle el konuldu. Sürücülerden 2'sinin aynı zamanda ruhsat sahibi olduğu için araçları 60 gün süreyle trafikten men edildi.Gözaltına alınan 4 şüpheli, haklarında adli işlem yapılmak üzere ilgili polis merkezlerine sevk edildi.

Sosyal Medya Polis Para Cezası Akalan 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı