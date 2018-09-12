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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Trabzonlu akademisyenin şüpheli ölümü

Trabzonlu akademisyenin şüpheli ölümü

ölen şahsın fotoğrafları

( TRABZON )- Trabzonlu akademisyen İngiltere'nin Durham şehrinde kaldığı lojmanda ölü bulundu TRABZON

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- Aslen Trabzonlu olan Tokat Üniversitesi Araştırma Görevlisi Muhammet Bahadır, İngiltere'nin Durham şehrinde eğitim için bulunduğu Durham Üniversitesi yerleşkesi içerisindeki lojmanında ölü olarak bulundu. Alınan bilgiye göre, Durham Üniversitesi'nde İslami Finans konusunda yüksek lisans eğitimi kapsamında eğitimini tamamlamak için bulunan Bahadır'a ailesi telefonla bir süredir ulaşamayınca arkadaşlarına ve üniversite yönetimine bilgi verildi.
Yapılan araştırmalar sonucunda Bahadır, üniversite yerleşkesinde bulunun lojmanında ölü olarak bulundu. Bahadır'ın cenazesi otopsi için bir hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan kesin ölüm nedeninin belirlenmesinin ardından Bahadır'ın cenazesi memleketi Trabzon'un Vakfıkebir ilçesine gönderileceği öğrenildi.
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