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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Trabzon Valiliğinden Uzungöl'deki linç girişimi ile ilgili açıklama

Trabzon Valiliğinden Uzungöl'deki linç girişimi ile ilgili açıklama

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( TRABZON ) TRABZON

Gözaltı İşlemi Tahkikat Arbede Şili Linç Girişimi 


- Trabzon Valiliği tarafından bugün turizm merkezi Uzungöl'de yaşanan linç girişimi olayı ile ilgili açıklama yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada "Çaykara ilçesi Uzungöl mahallesinde bugün 11.00 sularında Kuzey Irak’tan bölgemize gezi amacıyla gelen 50 kişilik Irak uyruklu gruptan 9 kişi, üzerinde Kürdistan yazılı atkı ile fotoğraf çekildikleri sırada yöre halkı tarafından kendilerine tepki gösterilerek kısa süreli arbede yaşanmıştır. Olaya kolluk kuvvetlerimiz tarafından müdahale edilerek vatandaşlarımız sakinleştirilmiş ve durum kontrol altına alınmıştır. Olayla ilgili olarak Çaykara Cumhuriyet Savcılığınca 9 Irak uyruklu şahıs hakkında gözaltı işlemi yapılarak adli tahkikata başlanılmıştır" denildi.
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