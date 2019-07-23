Trabzon’un en işlek caddesini 'Kakalaklar' bastı

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( TRABZON -ÖZEL)- Rögar kapağı ve mazgallardan çıkan yüzlerce Kakalak böceği Kahramanmaraş Caddesi'ni istila etti- Belediye ekipleri bölgede ilaçlama çalışması başlattı TRABZON



- Trabzon’un Ortahisar ilçesinin en işlek caddeleri arasında yer alan ve bütün bankaların şubelerinin bulunduğu Kahramanmaraş Caddesi rögar kapakları ve mazgallardan çıkan yüzlerce 'Kakalak' böceğinin istilasına uğradı. Belediye ekipleri bölgede ilaçlama çalışması başlattı. Kahramanmaraş Caddesi’nde bulunan bir bankanın kazan dairesinde böcek ve haşerelere karşı ilaçlama yapıldı. İlaçlamanın etkisiyle, halk arasında ‘kalorifer böceği’ olarak bilinen ve hamam böceğinin bir türü olan yüzlerce ‘Kakalak’ bankanın önündeki rögar kapaklarından ve mazgallardan kaçmaya çalışınca cadde ve çevresindeki iş yerlerini bir anda sardı. Cadde ve üzerindeki bazı iş yerlerinin bir anda saran böcekler, o sırada caddeden geçmekte olan vatandaşlar tarafından hayretle izlendi. Karşısında ansızın yüzlerce böcek gören vatandaşlar ise korkup çığlık atarak hızla koşmaya başladı.

Uçabilme özelliğine de sahip olan Kakalaklar, zaman zaman vatandaşın üzerine de atladı. Vatandaşlar yardım istedi Kakalaklar’ın istilasını önlemeye çalışan çevredeki iş yerlerinin çalışanları, ellerine aldıkları süpürgelerle durumu kontrol altına almak istese de başarılı olamadı. Bunun üzerine, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Alo İlaçlama Hattı’nı arayan vatandaşlar yardım istedi. Belediye’nin ilaçlama ekibi böceklerin sardığı caddeye intikal etti. Kahramanmaraş Caddesi üzerinde bulunan bankanın çevresini istila eden kakalak böceğine karşı yoğun bir mücadele sergileyen ekipler, tüm rögar kapaklarını ve mazgalları tek tek açarak ilaçladı. İlaçlamanın ardından, cadde Ortahisar Belediyesi’ne bağlı temizlik görevlilerince temizlenerek dezenfekte edildi. İlk kez yaşandı Böceklerin istilasını büyük bir şaşkınlık içerisinde ve hayretle izleyen çevredeki iş yeri çalışanları ve vatandaşlar ise böyle bir şeyle ilk kez karşılaştıklarını belirterek sebebine anlam veremediklerini ifade ettiler. Bazı vatandaşlar ise korkularından çığlık atıp koşarak uzaklaşmaya çalıştılar. İnsan sağlığı için tehlikeliler Hamam böceğinin bir türü olan Kakalak (Blattodea), 0.5-1 cm boyunda, kahverengi renkte, en hızlı üreyen hamam böceği türü olarak biliniyor. Bir dişi yılda 30 bini bulan sayıya ulaşabiliyor ve bir yıl yaşıyor. Kakalak, kuru ve sıcak yerleri sevdiği için halk arasında kalorifer böceği olarak da biliniyor. İnsan sağlığına son derece zararlı olan kakalaklar, dizanteri, gıda zehirlenmeleri, verem, gastroenteritis, antrax, pnomoni, hepatit, mantar hastalıkları, astım, alerjik reaksiyon gibi çeşitli hastalık mikroplarını taşıyor ve bulaştırıyor.

