Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Trabzon'un Düzköy ilçesi Haçka yaylasında yıkım gerginliği

Trabzon'un Düzköy ilçesi Haçka yaylasında yıkım gerginliği

Gerginlikten detaylar

( TRABZON ) TRABZON

Yıkım Gerginliği Jandarma Kaçak Kaçak Yapılaşma Kaçak Yapı 


- Trabzon'un Düzköy ilçesi Haçka yaylasında kaçak yapılaşmayla mücadele kapsamında yıkım ekipleri sabahın ilk saatlerinden itibaren yıkım gerçekleştirmek isteyince vatandaşların engeliyle karşılaştı. Yıkım ekiplerine, jandarma güçlerine ellerine yıkım tebligatı ulaşmadığını belirten kaçak yapı sahipleri duruma tepki gösterdi. Zaman zaman gergin anların yaşandığı yaylada vatandaşların tepkileri sürüyor. Vatandaşlar ellerine bir tebligat ulaşması halinde evlerinin boşaltacaklarını ifade ederken, yayladaki gergin bekleyiş devam ediyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı