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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Trabzon'da şiddetli yağış

Trabzon'da şiddetli yağış

Caddelerden görüntü

( TRABZON )- Şehir merkezi ve sahil kesimindeki ilçelerde etkili olan şiddetli yağış ulaşımı durma noktasına getirdi TRABZON

Şiddetli Yağış 


- Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Trabzon için bugün 'sarı alarm' vermesinin ardından akşam saatlerinde etkisini arttıran şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Şehir merkezi ve sahil kesimindeki ilçelerde gün boyu belediye hoparlörlerinden şiddetli yağış ve sel uyarısı yapılırken, dere yataklarında evleri olan vatandaşların evlerini boşaltması istendi. Akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sonrası Karadeniz Sahil Yolu ve Trabzon il merkezindeki ana caddelerde ulaşımı durma noktasına gelirken, bir çok yol göle döndü, iş yerlerini su bastı, şehirde elektrik kesintileri baş gösterdi. Yağışların sabaha kadar ve yarın da etkili olması bekleniyor.
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