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19 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Trabzon'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Trabzon'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek

- Evlerinden alkış çalan vatandaşların görüntüsü - Lambaları açıp söndürmeleri - Sokaktan geçen araçların korna çalarak destek vermesi Trabzon ve Erzurum'da sağlık çalışanlarına alkışlı destekERZURUM / TRABZON (AA) - Erzurum ve Trabzon 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınına karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına, vatandaşlar alkışlarla destek verdi.Sosyal medya üzerinden yapılan duyuruların ardından saat 21.00'da ev ve iş yerlerinin pencerelerine çıkan vatandaşlar sağlık çalışanlarını alkışlarla destekledi.Yeni tip koronavirüse (Kovid - 19) karşı yaptıkları fedakarca çalışmalarda, sağlık ekiplerinin yalnız olmadıklarını göstermek için alkışlarıyla destek veren vatandaşlar, eylemlerini bir dakika sürdürdü.Bazı vatandaşlar ise alkış tutmanın yanı sıra ev ve iş yerlenin ışıklarını da bir dakika boyunca yakıp söndürdü.

Koronavirüs Akarca Sağlık Çalışanları Sağlık Ekipleri Kışla 

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