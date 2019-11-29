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29 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Trabzon’da piyasa değeri yaklaşık 8 milyon TL'yi bulan eroin ele geçirildi

Trabzon’da piyasa değeri yaklaşık 8 milyon TL'yi bulan eroin ele geçirildi

Araçta köpek eşliğinde yapılan arama

Uyuşturucuyla Mücadele Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Gizli Bölme Narkotik Köpek 

-Eroinin bulunması
-Bulunan eroinlerin fotoğrafı

( TRABZON ) TRABZON

- Trabzon’da yabancı plakalı bir araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 8 milyon TL olan 26,6 kilogram eroin ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Ortahisar ilçesi Su Kuyuları mevkiinde durdurulan yabancı plakalı bir araç içerisinde narkotik köpekleri ile yapılan aramada aracın ön konsolunda gizli bölmede 26 bin 635 kg eroin maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 8 milyon TL olduğu belirtilirken, araç içerisindeki K.R. J.S.G. ve Z.H isimli yabancı uyruklu şahıslar gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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