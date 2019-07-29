Trabzon'da maganda dehşeti... Yorgun mermi gencin kafasına saplandı

-Vurulan gencin vesikalık fotoğrafı

-Vurulan çocuk röntgen film



( TRABZON )- Bakan Soylu uyarmıştı TRABZON



- Trabzon'un Vakfıkebir İlçesine bağlı Karadağ Yaylasında maganda mermisinin isabet ettiği 18 yaşındaki Ali Kuleyin ölümden döndü. Edinilen bilgiye göre, Vakfıkebir İlçesine bağlı Karadağ Yaylasında dün saat 14.00 sularında Kuleyin'in kafasına maganda mermisinin isabet etmesi üzerine olay yerinden Vakfıkebir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kuleyin (18), burada yapılan ilk müdahalenin ardından acilen ameliyata alındı. Yapılan başarılı bir operasyonla Kuleyin’in boynuna isabet eden yorgun mermi saplandığı yerden çıkarılırken, sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir hayati riskinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan, geçtiğimiz Cumartesi günü sis dağı yayla şenliklerine katılan İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu konuşmasında, Vatandaşlardan meskun mahalde, yasak olan yerlerde, düğünlerde, şenlik ve festivallerde silah atmamalarını isteyerek, " Evet, silahı seven bir toplumuz doğru ama silahtan daha fazla insanımızı, çocuklarımızı, evlatlarımızı daha çok seviyoruz. Ne olursunuz size yalvarıyorum, biz doğru olanı yapalım, bize öğretileni yapalım. Allah muhafaza bir çocuğumuzun canı, bir çocuğumuzun bir uzvu bizim elde ettiğimiz o nefsimize iyi gelen hiçbir şeyden ama eksik değildir hatta üstündür. Bunları İçişleri Bakanı olarak değil, bu memleketin evladı olarak, ailenizin bir bireyi, bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Biz huzuru hak eden bir milletiz. Biz huzuru, zenginliği yakalamalıyız ki şu sizin medeniyetinizi, 200 yıldır sürdürdüğünüz bu geleneği, göreneği sadece buraya değil, bütün dünyaya nakşedelim."

