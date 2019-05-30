Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Trabzon'da Kodlayap Tasarla Üret Teknoloji Şenliği - TRABZON

Trabzon'da Kodlayap Tasarla Üret Teknoloji Şenliği - TRABZON

- Vali İsmail Ustaoğlu'nun stantları gezmesi - Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş'ın konuşması - Genel görüntüler Trabzon 'da Kodlayap Tasarla Üret Teknoloji ŞenliğiTRABZON (AA) - Trabzon 'da "KodlaYap Tasarla Üret Teknoloji Şenliği" gerçekleştirildi.
Naci Orhan Bilgisayar Bilimleri ve Kodlama Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen şenliğin açılışında konuşan Vali İsmail Ustaoğlu, öğrencilerin teknoloji çağında eğitim aldıklarını söyledi.

Ustaoğlu, bu çağda rekabete hazırlanmanın yolunun gençlere fırsat tanımaktan ve bu tür ortamları sağlamaktan geçtiğine dikkati çekerek, "Dijital çağa ayak uydurmak için geleceğimizin bilim adamları dediğimiz gençlerimize sunduğumuz bu imkanlarla birbirinden farklı teknolojik projelerin ortaya çıktığını görüyoruz." dedi.
Başarının elde edilebilmesi için öğretmen, veli ve öğrenci üçgeninin önemine vurgu yapan Ustaoğlu, emeği geçen herkese teşekkür etti.Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş ise il genelinde yazılım ve robotik temelli eğitim kapsamında 11 alanda 140 kurs açtıklarını ifade ederek, il ve ilçelerdeki kodlama merkezlerinden de şenliğe katılım sağlandığını kaydetti.
Şenliğin Trabzon 'da bu yıl ilk kez düzenlendiğini belirten Aktaş, "Katma değeri yüksek ürünlerin önemi her geçen gün artıyor. Bu nedenle ürünleri üretecek yetenekli gençlerimizi tespit edip onlara sunacağımız imkanlarla ülkemizi belirlemiş olduğumuz hedeflere taşımaya çalışacağız." diye konuştu.
Konuşmaların ardından öğrencilerin oluşturduğu bilim stantları gezildi.Vali Ustaoğlu ve beraberindekiler, bir süre sohbet ederek projeleri hakkında bilgi aldıkları öğrencilere çalışmalarında başarılar diledi.Şenliğin açılışına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Mehmet Şafak, kurum müdürleri, iş adamı Naci Orhan'ın kızı Nuray Koçer, öğretmenler, öğrenciler ile veliler katıldı.
Şenlikte 12 atölye çalışması, 40 yazılım, 36 sergi ve 16 mekanik projesi sergilendi.

Teknoloji Öğretmenler Bilim Adamları Öğretmen Öğrenciler 

İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Teknolijinin Bittiği AnTeknolijinin Bittiği An
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Bakan Ergün Çömlek Ustası OlduBakan Ergün Çömlek Ustası Oldu
Ankara Dijital Oyun Kümesi Kapasite Geliştirme ProjesiAnkara Dijital Oyun Kümesi Kapasite Geliştirme Projesi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı