Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Tosya’da evi yanan köylü ve ailesi verilen sözlerin yerine getirilmesini istiyor

Tosya’da evi yanan köylü ve ailesi verilen sözlerin yerine getirilmesini istiyor

Köylü ile röportaj

Kamera Hayırseverler Elektrik Kontağı 

-Yangın yerinden detaylar

( KASTAMONU -ÖZEL) KASTAMONU

- Kastamonu'nun Tosya İlçesi'nde Suluca köyünde 3 ay önce gece yarısı elektrik kontağından çıkan yangında her şeyini kaybeden köylü vatandaş verilen sözlerin yerine getirmesini istiyor. Suluca köyünde 3 ay önce evi yanan Hamdi Yeğin yangın sonrasında yaşadığı çaresizliği ve ilgisizlikten dert yanarak yetkililerden yardım istedi. Komşularının ve hayırseverlerin yardımı ile evini yeniden yapmaya çalışan Hamdi Yeğin, ’ Yangın akşamı eşim yanıyoruz diyerek evden çıktı. Ben o panikle ne yaptığımı hatırlamıyorum takma dişimi bile alamadan evden çıkarak canımı zor kurtardım. Ellerim ve başım yangın esnasında hep yandı. Ertesi gün yetkililer köye gelerek maddi ve manevi yardımları olacaklarını ve en kısa zamanda evimin yapılacağı sözünü verdiler. Fakat aradan geçen süre içinde yetkililere ulaşmaya çalıştım fakat kimse bana dönüş yapmadı. Bende köydeki komşularımın ve hayırseverlerin yardımı ile başımı sokacak bir yer yapmaya çalıştım. Malzeme aldığım kişilere borçlandım. Yangında mal mülk ne varsa her şeyimi kaybettim. Buna da çok şükür canımız kurtuldu. Yangın sonrası köye gelerek sana yardım yaparız sen canı sıkma diyenler bugün hiçbiri ortada yok. Her şey kamera karşısında oluyormuş demek ki. Canları sağ olsun ne diyeyim demek ki bizlerinde çekilecek çilesi varmış'' dedi.
AFAD Müdürlüğü'nün aileye yangın sonrası maddi para desteğinde bulunduğu öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı