Tosya’da evi yanan köylü ve ailesi verilen sözlerin yerine getirilmesini istiyor

- Kastamonu'nun Tosya İlçesi'nde Suluca köyünde 3 ay önce gece yarısı elektrik kontağından çıkan yangında her şeyini kaybeden köylü vatandaş verilen sözlerin yerine getirmesini istiyor. Suluca köyünde 3 ay önce evi yanan Hamdi Yeğin yangın sonrasında yaşadığı çaresizliği ve ilgisizlikten dert yanarak yetkililerden yardım istedi. Komşularının ve hayırseverlerin yardımı ile evini yeniden yapmaya çalışan Hamdi Yeğin, ’ Yangın akşamı eşim yanıyoruz diyerek evden çıktı. Ben o panikle ne yaptığımı hatırlamıyorum takma dişimi bile alamadan evden çıkarak canımı zor kurtardım. Ellerim ve başım yangın esnasında hep yandı. Ertesi gün yetkililer köye gelerek maddi ve manevi yardımları olacaklarını ve en kısa zamanda evimin yapılacağı sözünü verdiler. Fakat aradan geçen süre içinde yetkililere ulaşmaya çalıştım fakat kimse bana dönüş yapmadı. Bende köydeki komşularımın ve hayırseverlerin yardımı ile başımı sokacak bir yer yapmaya çalıştım. Malzeme aldığım kişilere borçlandım. Yangında mal mülk ne varsa her şeyimi kaybettim. Buna da çok şükür canımız kurtuldu. Yangın sonrası köye gelerek sana yardım yaparız sen canı sıkma diyenler bugün hiçbiri ortada yok. Her şey kamera karşısında oluyormuş demek ki. Canları sağ olsun ne diyeyim demek ki bizlerinde çekilecek çilesi varmış'' dedi.

AFAD Müdürlüğü'nün aileye yangın sonrası maddi para desteğinde bulunduğu öğrenildi.