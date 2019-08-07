Torununun gözleri önünde eşini pompalı tüfekle vurup ardından intihar etti

-Sinir krizi geçiren yakınları

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( KIRIKKALE )-Olay yerine gelen aile yakınları sinir krizi geçirdi-Küçük çocuk polisler tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı KIRIKKALE



- Kırıkkale'de Alzheimer hastası 76 yaşındaki adam, evde bulunan küçük torunun yanında tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti. Olay, Kırıkkale'da Sanayi Mahallesi 1969. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye, Alzheimer hastası Hacı Ceylan (76), tartıştığı eşi Nesibe Ceylan'ı (69) pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti. O sırada evde bulunan küçük çocuk A.C., dışarı çıkarak komşularına haber verdi. Olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Sokağın giriş ve çıkışları şeritle kapatıldı. Sinir krizi geçiren yakınlarını ise sağlık görevlileri sakinleştirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

