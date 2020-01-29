Toroslar Belediyesi'nin yardım tırı Elazığ'a gönderildi

-Yardım getiren vatandaşlardan görüntü

-Yardım tırından görüntü

-Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz'ın konuşması

-Tıra yardım malzemelerinin yüklenmesi

-Dua edilmesi

-Tırın yola çıkması



( MERSİN ) MERSİN



- Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için seferber olan Toroslar Belediyesi'nin hazırladığı yardım tırı, afet bölgesine gönderildi. Yardım tırını yolcu eden Başkan Atsız Afşin Yılmaz, kampanyaya destek veren tüm vatandaşlara teşekkür etti. Toroslar Belediyesi, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem felaketinin ardından içerisinde kışlık kıyafet, ısıtıcı, battaniye ve yatak gibi temel ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı yardım tırını afet bölgesine gönderdi. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, belediye meclis üyeleri ile birlikte yardım tırını Yunus Emre Kültür Merkezi önünden uğurladı. Uğurlama töreninde konuşan Başkan Yılmaz, yardımsever bütün vatandaşlara teşekkür ederek, "Geçtiğimiz Cuma günü Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremin haberini alır almaz bölge belediye başkanlarımızla görüştük. Toroslar Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ilettik. Bugün de depremden etkilenen vatandaşlarımız için hazırladığımız yardım tırımı yolcu ediyoruz. Toroslarımızın insanı tüm duyarlılığıyla bizim çağrımıza cevap verdi. Çok sayıda kışlık kıyafet, ısıtıcı ve battaniye gibi malzemeler toplandı. Bu kampanyaya destek veren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Biz biriz ve beraberiz. Orada bir acı varsa burada bu acıyı hepimiz içimizde hissediyoruz. Tüm milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar temenni ediyorum" dedi.

Geçtiğimiz hafta sonu Mersin'de ilk kez gerçekleştirecekleri Kar Festivali'ne saatler kala yaşanan depremin hemen ardından festivali ertelediklerini de hatırlatan Yılmaz, "Bildiğiniz gibi hafta sonu Mersin’de ilk kez gerçekleştireceğimiz Kar Festivali'ne saatler kalmıştı ve elbette acı haberi alır almaz festivali ileri bir tarihe erteleyerek bu hafta sonuna aldık. Temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan bir yardım kampanyası başlattık. Bugün de yardımsever Toroslar halkımızın desteğiyle oluşturduğumuz yardım malzemelerini Elazığ’a uğurluyoruz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrar Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve yaralılara acil şifalar diliyorum. Böyle bir acının tekrarlanmamasını ve can kaybının artmamasını temenni ediyorum. Ülkemizin başı sağ olsun" diye konuştu.





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