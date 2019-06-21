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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Torbacı operasyonu: 58 gözaltı kararı

Torbacı operasyonu: 58 gözaltı kararı

Özel harekat timlerinin baskın düzenlemesi

Polis Aracı Uyuşturucu Güvenlik Önlemi Metamfetamin Şafak Vakti 

-Polisin kaçan zanlıya durdurmak için havaya ateş açma sesleri
-Çevrede güvenlik önlemi alan özel harekat timlerinin genel ve detay görüntüleri
-Kaçan zanlının yakalanıp ekip otosuna bindirilmesi
-Özel harekat timlerinin görüntüsü
-Zanlılarına adli tıp birimine getirilmesi

( ADANA )- Adana’da şafak vakti torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda, bir zanlı evinin damından atlayarak kaçmak istedi, özel harekat timleri havaya ateş açarak zanlıyı kıskıvrak yakaladı ADANA

- Adana’da uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen 58 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan operasyonla zanlılar gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 58 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti operasyon düzenlendi.
Baskın sırasında evden kaçmak isteyen zanlı havaya ateş edilerek durduruldu Özel Hareket polislerinin de desteği ile eş zamanlı baskınlar yapıldı. Baskın sırasında bir şüpheli evinin damından atlayarak kaçmaya başladı.
Özel hareket timleri zanlının peşinden koşarak havaya ateş açtı. Ardından kaçmaya çalışan şüpheli yakalanarak polis aracına bindirildi. Operasyon genelinde gözaltına alınan zanlılar ise adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Operasyonda, 13 gram kokakin, 125 adet ectasy hap, 55 adet lyrica hap, 58 gram esrar maddesi, 2 gram skunk maddesi, 10 gram sentetik kannabinoid maddesi, 76 gram metamfetamin ile 57 gram eroin ele geçirildi.
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