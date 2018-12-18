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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Toprak çöktü, dev çukur oluştu

Toprak çöktü, dev çukur oluştu

20 metrelik çukur

Kaçak Kanalizasyon Polis Kontrolü Polis Ekipleri Şebeke Hattı 

-Gaz kaçak kontrolü yapılırken
-İş Makineleri ile çalışma yapılırken
-Polis ekipleri trafiğin kontrolünü yaparken
-Kırıkkale Kırşehir karayolu

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- Kırıkkale’de karayolu kenarında toprak çökmesi sonucu 20 metrelik dev çukur oluştu. Olay, Kırıkkale-Kırşehir karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bağdat Köprüsü mevkinde yol yapım çalışma alanındaki yolun kenarında toprak çökmesi sonucu 5 metre genişliğinde 20 metrelik dev çukur oluştu. Olay yerinde doğal gaz firmasına bağlı ekipler gaz kaçak kontrolü yaptı. Alınan tedbirler sonrasında Kırıkkale Belediyesine ait ekipler iş makineleri ile kanalizasyon şebeke hattının geçtiği 20 metrelik dev çukurun kapatılması için çalışma başlattı. Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Kırıkkale-Kırşehir karayolunu trafiğe kapattı. Trafiğin akışı polis kontrolünde Hoca Ahmet Yesevi Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi'nden sağlandı. Çalışmaların sabaha kadar süreceği öğrenildi.
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