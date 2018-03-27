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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Toprağa gömülü bidondaki uyuşturucuyu 'Badem ve Ekin' buldu - İZMİR

Toprağa gömülü bidondaki uyuşturucuyu 'Badem ve Ekin' buldu - İZMİR

Toprağa gömülü bidondaki uyuşturucuyu "Badem ve Ekin" buldu - İZMİR - Dedektör köpeklerin toprağa gömülü bidonlara yerleştirilmiş uyuşturucuyu bulması - Ekiplerin bidonlara yerleştirilmiş uyuşturucuyu çıkarmasıToprağa gömülü bidondaki uyuşturucuyu "Badem ve Ekin" buldu - İzmir 'de düzenlenen operasyonda toprağa gömülü su bidonlarına gizlenmiş 7 kilogram esrar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındıİZMİR (AA) - İzmir 'de düzenlenen operasyonda 7 kilogram esrar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İzmir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Torbalı ilçesi Aslanlı Mahallesi'nde ikamet eden İ.Y'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda İ.Y. gözaltına alındı.Şüphelinin adresinde dedektör köpek Badem ve Ekin ile yapılan aramada, evinin bahçesindeki toprağa gömülü halde su bidonda saklanmış 7 kilogram esrar ele geçirildi.Zanlı sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.

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