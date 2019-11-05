Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Toplu ulaşımda kalite için eğitim öncelik

Toplu ulaşımda kalite için eğitim öncelik

Toplantıdan görüntü

Öfke Kontrolü Beden Dili Toplu Ulaşım İnter Trol 

-katılımcılar
-röportajlar
-detaylar

( ANKARA )- Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, EGO otobüs şoförlerine stres yönetimi ve öfke kontrolü eğitimi veriyor- Eğitimlerde Başkent tiyatroları sanatçıları da oyunlarıyla yer alıyor ANKARA

- Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü ile Türkiye Belediyeler Birliği Belediye Akademisi iş birliği ile EGO otobüs şoförlerine “Stres Yönetimi ve Öfke Kontrolü” konusunda eğitimler veriliyor. EGO Genel Müdürlüğü Hizmet İyileştirme ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanlığı ile Otobüs İşletme Daire Başkanlığı tarafından başlatılan eğitim seminerinde; öfke kontrolü, stres yönetimi ve beden dili konuları uzmanlar tarafından uygulamalı anlatıldı. Eğitimde drama desteği EGO otobüs şoförlerinin vatandaşlarla etkili iletişim kurmasını sağlamaya yönelik düzenlenen eğitimlere Başkent Tiyatroları sanatçıları da oyunlarıyla katıldı.
İnteraktif ortamda gerçekleşen eğitime katılan ve toplu ulaşımda kaliteyi artırmayı amaçladıklarını belirten EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, şöyle konuştu: “Bu seminerlerin temel odak noktası vatandaş memnuniyetini sağlamak. Bizim vatandaşla direk temasımız şoförlerimiz ve sizler EGO’nun hizmet aynasısınız. Hepimiz daha mutlu ve huzurlu bir Ankara için çalışıyoruz. Tiyatral anlatımlarla desteklenen eğitimlerin daha kalıcı olduğunu tespit ettik. Farkındalık oluşturan drama oyunları ile katılımcıların konsantrasyonunu topladığını ve daha dikkatli bir şekilde eğitime devam ettiğini tespit etmiş bulunuyoruz.” Eğitimler devam edecek Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Şefika Şule Erçetin, EGO otobüs şoförlerine verdikleri eğitime tiyatro oyunlarının önemli bir katkısı olduğunu vurgulayarak, “Gündelik yaşanan olaylara ilişkin etkili, gerçekçi dramalarla olayları anlatmayı kolaylaştırması grup açısından etkili oluyor. İnsan en çok kendinin içinde olduğu ve değer bulduğu ortamda öğrenme şansına sahip oluyor” dedi.
Eğitime katılan EGO otobüs şoförlerinden Ergün Aydoğdu ise eğitim sayesinde motive olduğunu belirterek, “Tiyatro ile duyguların anlatılması daha etkili anlamayı sağlıyor. Bu eğitimler bizi daha bilinçli çalışmaya teşvik ediyor. Burada düşüncelerimizi ifade edebilme fırsatı da buluyoruz” sözleriyle düşüncelerini paylaştı. Kasım, Aralık ve Ocak aylarında devam edecek eğitimlerden toplam 2 bin 500 EGO şoförü yararlanacak.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaretCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaret
Bakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul EttiBakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul Etti
Bakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır NoktasındaBakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır Noktasında
29 Ekim Kabul Töreninden Fotoğraflar29 Ekim Kabul Töreninden Fotoğraflar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Beraberindeki Devlet Erkanı Anıtkabir’deCumhurbaşkanı Erdoğan Ve Beraberindeki Devlet Erkanı Anıtkabir’de
Barış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler PaylaştıBarış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler Paylaştı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı