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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Toplu Sözleşme Görüşmeleri öncesi gerginlik

Toplu Sözleşme Görüşmeleri öncesi gerginlik

-gergninlikten görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Toplantı Kamu Görevlileri 


- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında, kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasında gerçekleşecek 5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nin açılış toplantısı öncesi, bakan salona gelmeden önce KESK ve Memur-Sen temsilcileri arasında gerginlik yaşandı.
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