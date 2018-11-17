Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Topladıkları koli koli oyuncaklarla köydeki öğrencilerin yüzünü güldürdüler

Topladıkları koli koli oyuncaklarla köydeki öğrencilerin yüzünü güldürdüler

Toplanan oyuncakların öğrencilere dağıtımı

Öğretmenler Öğretmen Kullar Sevindik Öğrenciler 

-Öğrencilerin mutlulukları
-Öğrenci ve öğretmenler ile yapılan röportajlar

( YOZGAT ) YOZGAT

- Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Yozgat Sakarya İlkokulu öğrencileri tarafından toplanan oyuncaklar köy okulundaki öğrencilerin yüzünü güldürdü. Yozgat Sakarya İlkokulu öğrencilerine paylaşma duygusu kazandırmak amacıyla 4-F Sınıf Öğretmeni Berrin Duran öncülüğünde başlatılan oyuncak projesine, öğrencilerden büyük destek geldi. Minik öğrenciler paketleyip koliledikleri 181 oyuncağı Çadırardıç ve Sarıfatma köylerinde bulunan öğrenci arkadaşlarına gönderdi. Sınıf Öğretmeni Berrin Duran, Çadırardıç ve Sarıfatma İlköğretim Okulu'ndaki öğrencileri ziyaret ederek beraberinde getirdikleri oyuncakları köy okulu öğrencilerine dağıttı.
Hediyeleri alan çocukların mutlulukları ise gözlerinden okundu. Köy okullarında eğitim gören öğrencilerden Bekir Olgun, “Yozgat’tan bize oyuncak gönderen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Eve gidince oyuncaklarımla oynayacağım” dedi.
Atiye Sultan Saldıran isimli öğrenci ise memnuniyetini dile getirerek “Yozgat’tan abilerimiz bize oyuncak gönderdi. Hiç bu kadar güzel oyuncağımız olmamıştı. Çok güzel oyuncaklar çok mutlu oldum, onlara teşekkür ederim” şeklinde konuştu.
Projeye öncülük eden 4-F Sınıf Öğretmeni Berrin Duran ise “Biz Sakarya İlkokulu'nda sınıfımız olarak bir toplum hizmet projesi başlattık. Çocuklara yardımlaşma, dayanışma, işbirliği, paylaşarak mutlu olma duygularını kazandırmak adına bu kampanyayı yaptık. Kampanyaya katılım büyük oldu. Edindiğimiz oyuncakları köy okullarına gelip öğrencileri ziyaret ederek onlara dağıttık. Çok mutluyuz. Çocukların sevincini görmek bizi daha da mutlu etti” dedi.
Öğrencilerle birlikte edindikleri oyuncakları paketleyip köy okulundaki öğrencilere dağıttıklarını anlatan Duran, “Sosyal Bilgiler dersinde konumuz empatiydi. Dersimizde değişik duyguların empatisini yaparken oyuncaksız çocukların duyguları nasıl olur diye konuştuğumuzda bu fikir ortaya çıktı. Başka çocuklarda oyuncaklarla mutlu olsun istedik. Çünkü oyuncak çocuk için çok kıymetli. Bu fikir böyle doğdu. Oyuncakları paketleyip köy okulumuza getirdik. Köydeki öğrencilerimiz de çok mutlu oldular, sevindiler. O kadar yoğunlaştılar ki oyuncaklarına mutlu oldular. Sevindikleri gözlerinden okunuyordu, davranışlarından belliydi. Onlar mutlu olunca biz de çok sevindik” ifadelerine yer verdi.
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
23 Nisan Coşkusu Bursa'da Erken Başladı23 Nisan Coşkusu Bursa'da Erken Başladı
İranlılar'dan Okuma Yazma Seferberliğine Destekİranlılar'dan Okuma Yazma Seferberliğine Destek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı