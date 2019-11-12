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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Tomruk yüklü kamyon dere yatağına devrildi: 2 yaralı - BOLU

Tomruk yüklü kamyon dere yatağına devrildi: 2 yaralı - BOLU

- Kaza yerinden görüntüler - Yaralının ambulansa taşınması - Kamyonda sıkışan bir kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldıBOLU (AA) - Bolu 'da tomruk yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Seben ilçesinde Bolu istikametine seyreden Recep A. idaresindeki tomruk yüklü 14 AU 426 plakalı kamyon, Gölcük Tabiat Parkı yakınlarında kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.Kazada sürücü ile araçta sıkışan Abdullah A. yaralandı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan Abdullah A. ile sürücü, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma Dere Yatağı Trol 

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