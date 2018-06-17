Tolga Çandar Banaz çayı için söyledi

-Etkinlikten detaylar



( UŞAK ) - UŞAK



- Türk Halk Müziği Sanatçısı Tolga Çandar Banaz çayının kirlenmesine dikkat çekmek için Uşak'ta düzenlenen bir etkinliğe katıldı.

Sazıyla sözüyle vatandaşı coşturan Çandar halkın çevre duyarlılığı konusunda belli bir seviyeye ulaşmasının kendisini mutlu ettiğini söyledi.



Sanatçılardan Anadolu'ya biraz daha ağırlık vermelerini isteyen Çandar, " İstanbul'da herhangi bir barda oturup vay dereler kirleniyor ağıtları yakmanın bize hiçbir faydası yok" şeklinde konuştu.

Uşak'ın Ulubey İlçesi Avgan köyünde düzenlenen etkinlikte Banaz çayının kirliliğine dikkat çekildi. Banaz Çayı için henüz umudun yitirilmediği vurgulanan etkinlikte vatandaşlara birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Türk Halk Müziği Sanatçısı Tolga Çandar konserden önce İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı değerlendirmede halkın çevre duyarlılığı konusunda belli bir seviyeye ulaşmasının kendisini mutlu ettiğini söyledi.



Çandar; " Eskiden 3-5 derneğin ve dernekte çalışan 3-5 gönüllünün işi olmaktan çıktı halkın sahiplendiği bir kavram haline dönüştü. Bu çevre bilincinin oluşması çok önemli bir adımdı, bu başarıldı" dedi.

Milletvekili olduğu dönemde Banaz çayını da içine alan ciddi bir çalışma yaptıklarına değinen Çandar konuşmasına şöyle devam etti; " Sadece kirlilik oluşan yer değil bunu takip eden havzayı Menderes çayına kadar Bugün Menderes çayındaki katliam boyutuna varan balık ölümleri gerçekleşiyorsa, buralarda başlayan kirliğinin oralara kadar uzanmış halidir. Bugün Bafa gölü kirlenmişse, Afyon'dan, Uşak'tan, Denizli'den geçip giden bu çayların sonucudur. Derelerin ve çayların korunması, içme sularına sahip çıkılması bir bütün olarak ülkenin içme sularının kurtarılması anlamına geliyor. Bunun için de ben hem yöre halkını hem de bu işin başını çeken bütün arkadaşlarımızı kutluyorum. Bence artık sanatçıların dar İstanbul çevresinden kurtulup Anadolu'daki kirliliğin yaşandığı bölgelere ulaşmaları gerekiyor. Yoksa İstanbul'da herhangi bir barda oturup vay dereler kirleniyor ağıtları yakmanın bize hiçbir faydası yok" şeklinde konuştu.

Banaz Çayı Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ufuk Gökmen etkinlik öncesi yaptığı açıklamada Menderes havzası içinde kurtarılma şansı olan tek akarsu nitelediği Banaz Çayının korunması için yoğun çaba içerisinde olduklarını söyledi.



Gökmen konuşmasına şu ifadelerle devam etti; "Faaliyetlerimiz öncelikle halkın uyarılması, duyurulması ve bizi yönetenlere bu sesin iletilmesiydi. Daha sonra da bu çalışmalarımız kapsamında erken uyarı sistemi kurarak kirlenen her noktayı anında ilgililere iletmek ve bu sayede çayın temiz kalmasını sağlamak. Çünkü Menderes havzası üzerinde bunun çok kötü örnekleri var. Bugün bu sorunun Uşak, Denizli, Aydın dolayısıyla bütün Türkiye sıkıntılarını yaşıyor. Biz Banaz çayının temiz kalması için var gücümüze çalışmaya devam edeceğiz. Bu konuda halkımızdan aldığımız destek ve teveccüh üst seviyede" dedi.

Avgan Köyü Muhtarı Mümin Bayer de Banaz çayının bölgenin en temiz sularından bir tanesi olduğunu hatırlattı. Çayın kurtarılması gerektiğini vurgulayan Bayer Ulubey deresinin ve Dokuzsele çayının kurtarılamadığını ve görünümünün çok kötü olduğunu söyledi.



Bayer konuşmasında; " Avgan- Banaz çayının bu duruma düşmemesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Siyasi partilerin hepsine söylüyoruz. Gelen milletvekillerimizin hepsine duyuruyoruz. Murat dağından doğup bölgenin tarım arazilerini sulayan çayımız kurtarılmasını istiyoruz. Bugün de sanatçımız ve milletvekilimiz Tolga Çandar bize katkı vermek için buraya geldi, kendisine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. (BK-OD)

