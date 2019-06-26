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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Tokatlı miniklerden duygulandıran görüntüler...Taşıdıkları Türk Bayrağı ile 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganı attılar

Tokatlı miniklerden duygulandıran görüntüler...Taşıdıkları Türk Bayrağı ile 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganı attılar

Çocukların Türk bayrağı ile slogan atarak yürümeleri

( TOKAT -ÖZEL) Tokatlı miniklerden duygulandıran görüntüler...Taşıdıkları Türk Bayrağı ile "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attılar TOKAT

Sosyal Medya Şehit Kamera Gesi Cep Telefonu 


- Tokat’ta ellerinde Türk Bayrağı ile ‘şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganı atarak yürüyen miniklerin o anları kameralara yansıdı. Tokat’ın Almus ilçesinde çocukların ellerinde Türk Bayrağı ile yürüyüş yaptığını gören vatandaş o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.
Kameraya yansıyan görüntülerde önde bir çocuğun arkalarında ise 4 çocuğun Türk Bayrağı açarak ‘Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez’ şeklinde slogan atması yer aldı. Sosyal medyada paylaşılmaya başlayan video izleyenleri duygulandırırken, çocukların oyunlarında bile vatan sevgisi ile dolu olduğunun göstergesi olarak yorumlandı. O anları yakalayan Mehmet Mansur Aytaç, sosyal medya hesabında “Normal oyunlarını bile vatan aşkı üzerine kuran, ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ diyerek bayrak açan Almus'lu çocuklarımız. Başka ülkede yaşayamam” şeklinde paylaşımda bulundu.
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