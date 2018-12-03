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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Tokat’ta yoğun sis kartpostallık görüntüler oluşturdu

Tokat’ta yoğun sis kartpostallık görüntüler oluşturdu

Tokat şehir merkezi üzerini kaplayan sis bulutları

Pamuk Tarlası Hava Sıcaklıkları Çay Bahçesi Güneşli Bahar Havası 

-Yüksek kesimlerde güneşle birlikte ortaya çıkan manzara
-Röportajlar
-Şehir merkezi ve yollardan detay

( TOKAT -ÖZEL) TOKAT

- Tokat’ta şehir merkezinin üzerini kaplayan sis bulutları güzel görseller oluşturdu. Tokat’ta sabah saatlerinde hava sıcaklıklarının eksi değerlere düşmesinin ardından doğan güneşle birlikte şehrin üzerini sis bulutları kapladı. Etrafı dağlarla kaplı olan şehir merkezini kaplayan sis bulutları yüksek kesimlerde eşsiz doğa manzarası görüntüleri oluşturdu. Görüş mesafesi şehir içerisinde düşerken, Çat Beldesi karayolu üzerinde bulunan tesislerde sis bulutları içerisinde kayboldu. Yol üzerinde bulunan çay bahçesi işletmecisi Hasan Mutlugöl, şehrin üzerini kaplayan sis bulutlarının denizi andırdığını kaydetti.
Bu doğa olayının yılda 10 defaya yakın olduğunu ifade eden Mutlugöl, “Şehrin merkezi bulutlu olurken, yüksek kesimler güneşli oluyor. Yüksek kesimler bahar havasını andırırken, aşağı kesimler sahil gibi görünüyor. Adeta pamuk tarlası gibi izlemeye değer bir manzara ortaya çıkıyor. Şuanda şehir tamamen sisle kaplı bir tane bile ev görünmüyor” dedi.

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