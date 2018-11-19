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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Tokat'ta torbacı operasyonu: 26 tutuklama

Tokat'ta torbacı operasyonu: 26 tutuklama

Yakalanan maddelerin fotoğrafları

Uyuşturucuyla Mücadele Adli Kontrol Sentetik Uyuşturucu Polis Kamerası 

-Operasyon anları
-Adliyeye sevki

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından torbacı olarak da bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyon sonrasında 26 kişi tutuklandı. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Erbaa ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon düzenledi.
Operasyonda 1 kilo 172 gram plaka esrar, 106 gram kubar esrar, 35 gram toz esrar, 16 gram skunk kimyasal esrar, 30 gram sentetik kannabinoid, 1,5 gram eroin ve 200 adet ecstasy hap ele geçirdi. Amasya ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 37 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 26'sı tutuklanırken 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda ele geçirilen maddeler ile tutuklanan şahıslar, polis kamerası ile deşifre edildi.
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