Tokat'ta sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

-Oluşan su birikintilerinde ilerlemeye çalışan araçlar



( TOKAT ) - TOKAT



- Tokat'ta akşam üzeri etkisini gösteren ve 15 dakika süren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Tokat'ta kent merkezinde başlayan sağanak yağış vatandaşlara ve araç sürücülerine zor anlar yaşattı. 15 dakika yağan yağış sonrasında kentte Gaziosmanpaşa Bulvarı ile Ali Paşa Mahallesindeki bazı bölgelerde ulaşım olumsuz etkilendi. Yağış sonrasında da devam eden baskından dolayı yayalar ve araç sürücüleri oluşan gölcüklerde ilerlemekte zorlandı. İşyerleri ve evleri yol kotunun altında kalan vatandaşlar süpürge ve fırçalarla yağmur sularının vereceği zarardan kendilerini korumaya çalıştı. (DEE-GF

