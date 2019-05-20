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20 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Tokat’ta polislerin olduğu araç tırla çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Tokat’ta polislerin olduğu araç tırla çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Kaza yapan araçtan detay

Polis Hastane Polis Memuru Bild Memur 

-Ekiplerin incelemesi

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ın Artova ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki 2 polis memuru hayatını kaybederken, polisler ile aynı araçta bulunan 2 kadın ise ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde görevli polis memurları kendi özel otomobilleri ile şehir merkezine gelirken Artova ilçesi Taşpınar köyü yakınlarında otomobil tırla çarpıştı. Kazada 2 polis memuru olay yerinde hayatını kaybederken, polisler ile aynı araçta bulunan 2 kadın ise ağır yaralandı. 2 yaralı ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Trafiğe kapanan yolda ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
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