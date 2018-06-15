Tokat’ta kuvvetli yağış

-Caddelerde yağmur sularının sürüklediği malzemeler

-Detaylar



( TOKAT ) TOKAT



- Tokat’ın Erbaa ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış caddeleri göle döndürdü. Akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış bir anda caddeleri adeta göle döndürdü. Trafikte aksamalar yaşandı. Caddelerde dere görüntüsü oluşturan yağmur suları sürücülere zor anlar yaşattı. Yayalar ise saçalar altında yağmurun dinmesini beklemek zorunda kaldı. Kuvvetli yağış günlük hayatı olumsuz etkilerden can kaybı ve hasar meydana gelmedi.

