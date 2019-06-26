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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Tokat’ta fener alaylı kutlama

Tokat’ta fener alaylı kutlama

Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 100. yıl dönümü dolayısı ile düzenlenen fener alayı

Fener Alayı Havai Fişek Öğrenciler Halk Oyunları Kışla 

-Tarihi Hıdırlık köprüsü üzerinde ellerinde meşalelerle yürüyen vatandaşlar
-Yürüyüşe katılan askerler
-Yeşilırmak kenarında düzenlenen tören
-Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun konuşması
-Halk oyunları ekiplerinin gösteriler
-Havai fişek gösterisi

( TOKAT ) TOKAT

- Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 100. yıl dönümü kutlama programı kapsamında fener alayı düzenlendi.
Milli mücadele döneminde Atatürk'ün 26 Haziran 1919'da Tokat'a yaptığı ziyaretin yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanında düzenlenen programın ardından akşam saatlerinde fener alayı düzenlendi.
Tarihi Hıdırlık köprüsü üzerinden ellerinde meşalelerle yürüyen vatandaşlara askerlerde eşlik etti. Tokat Belediyesi tarafından Yeşilırmak kenarında düzenlenen tören alanında giriş yapan fener alayı alkışlarla karşılandı. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’nun günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından halk oyunları ekiplerinin gösteri yaptı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kutlama programında öğrenciler tarafından oluşturulan koro Atatürk’ün sevdiği parçaları seslendirildi. Kutlamalar havai fişek gösterileri ile sona erdi.
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