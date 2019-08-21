Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Tokat’ta etkili sağanak sonrası ev ve iş yerlerini su bastı

Tokat’ta etkili sağanak sonrası ev ve iş yerlerini su bastı

Tokat'ta su baskının yaşandığı iş yerleri

Sağanak Yağış Tarım Su Baskını 

-Mazgalları açmak için çaba gösteren esnaflar
-Yarım metreyi bulan suda dolaşan esnaflar
-Sular altına kalan iş yerleri
-Bazı esnafın görevlilere tepki göstermesi
-Belediye ekiplerinin vidanjörle çalışma yapması

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ta etkili olan sağanak yağış sonucu yaklaşık 25 iş yeri ve birçok evi su bastı. Tokat’ta akşam saatlerinde yaklaşık yarım saat devam eden sağanak yağışı sonucu Tarihi Yüksek Kahve önünden geçen sokak sular altında kaldı. Yaklaşık yarım metreyi bulan suyu tahliye etmeye çalışan esnaflar zor anlar yaşadı. Mazgalları açmak için büyük uğraş veren esnafları suların çekilmesi ile birlikte su dolan iş yerlerini temizlemek için çalışmaya başladı.
Sular altına kalan bir fırında bulunan unlar ise kullanamaz hale geldi. Birçok iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yoğun yağmur yağışı sonucu ayrıca Çekenli İş merkezi ve çevresi, Çarşamba pazarında bulunan bazı iş yerleri ve evlerde su baskını yaşandı. Belediye ekipleri su tahliyesi için vidanjaörle çalışma yaptı. Bazı esnaflar ise belediye çalışanlarına tepki gösterdi. Güryıldız beldesinde de yoğun yağış sonucu sel meydana gelirken can ve mal kaybının yaşanmadığı olayda tarım arazileri zarar gördü.
İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
Türkiye Sınırına Büyük GöçTürkiye Sınırına Büyük Göç
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı