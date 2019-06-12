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12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Tokat’ta çamurla kaplanan yolda 3 araç çarpıştı: 4 yaralı

Tokat’ta çamurla kaplanan yolda 3 araç çarpıştı: 4 yaralı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 3 aracın karıştığı kaza

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-Kazada hurdaya dönen araçlar
-Çamurla kaplanan yol

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ın Erbaa ilçesinde yağmur yağışı sonucu yolda su birikintisi ve çamurla kaplanması nedeniyle kayganlaşan yolda aynı yönde giden 1 kamyonet ile 2 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre; Tokat-Erbaa D-100 karayolu Değirmenli Mevkinde yağmur yağışı sonucu yolun su birikintisi ve çamurla kaplanması kazaya neden oldu. Amasya’nın Taşova ilçesinden Tokat'ın Erbaa ilçesi istikametine seyir halinde olan A. Ç idaresindeki 52 DZ 554 plaka kamyonet Değirmenli mevkinde O. A. (42) idaresindeki 60 EZ 634 plakalı otomobile arkadan çarptı. D. Y. (23) idaresindeki 06 Z 0113 plakalı otomobilde duramayarak önündeki kaza yapan araca çarptı. Meydana gelen kaza araç sürücüleri O.A ile D.Y, araçta yolcu olarak bulunan M.A (20), M.G (25) yaralandı. Ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde trafik ekipleri başka kazaların yaşanmaması için önlem alırken, yolda temizlik çalışması yapıldı. (Nİ-
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