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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Tokat'ta aşırı sıcaklar ot yangınına neden oldu

Tokat'ta aşırı sıcaklar ot yangınına neden oldu

Tokat'ta kent merkezinde gerçekleşen ot yangınından detaylar

İlk Müdahale Ercek Hava Sıcaklıkları Yansıma Irak 

-İtfaiyenin müdahale anı
-Vatandaş röportajı

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat'ta son günlerde artan hava sıcaklıkları, ot yangınına neden oldu. Tokat'ta kent merkezinde bulunan Hac Dağı'nda ot yangını meydana geldi. İlk belirlemelere göre yangın, aşırı sıcaklar nedeniyle dik gelen güneş ışınlarının cam ya da benzeri bir objeye yansımasıyla oluşan mercek etkisinden kaynaklandı. Otların kuru olması ve rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangına ilk müdahale Tokat Belediyesi İtfaiye Ekipleri tarafından yapılırken, İl Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler de yangın bölgesine giderek söndürme ve soğutma çalışmalarına destek verdi. Kent merkezinden de izlenen yangına erken müdahale çalışmaları izleyen vatandaşlar tarafından tam not aldı. Yetkililer aşırı sıcakların yaşandığı bölgede, vatandaşları mercek etkisi yapabilecek cam şişe ve plastik atıkları doğada bırakmaması konusunda uyardı. (DEE-GF--
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