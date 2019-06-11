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11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Tokat'ta 1. Eğitim Bayramı

Tokat'ta 1. Eğitim Bayramı

1. Eğitim Bayramı etkinlikleri kapsamında öğrencilerin gösterileri

Eğitimli Köpek Sağlıklı Yaşlanma Hatıra Fotoğrafı Çocuk Oyunları Eğitim Öğretim Yılı 

-Stantların açılışı ve gezilmesi
-Jandarma narkotik köpeklerine çocukların ilgisi
-Vali Ozan Balcı ile röp.

( TOKAT ) TOKAT

- etkinlikleri kapsamında açılan stantlarda sergilenen eli işi eserler ilgi gördü. Tokat Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 1. Eğitim Bayramı etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı. Niksar yolu kavşağından başlayan yürüyüş Hıdırlık köprüsü önünde sona ererken Şehitler Parkında düzenlenen etkinlik alanına geçildi. Halk oyunları ekiplerinin yanı sıra minik öğrenciler gösteri yaptı. Gösterilerin ardından 1. eğitim bayramı etkinliklerinin açılışı kurdele kesilerek yapıldı. Tokat Valisi Ozan Balcı, beraberindeki heyetle birlikte el sanatları, tahta baskı, tanıtıcı öğrenme faaliyetleri, müzik etkinlikleri, sportif etkinlikler, geleneksel çocuk oyunları, edebiyat atölyesi, hareketli yaşam ve sağlıklı yaşlanma aktivitelernin sergilendiği stantları gezdi. Stantlar arasında İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı stantları da ilgi gördü. Vatandaşlar özel kıyafetli askerlerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek silah ve araç gereçleri inceledi. Özel eğitimli köpeklerle çocuklar yakından ilgilenerek sevdi. Tokat Valisi Ozan Balcı, ilk düzenlenen etkinlikte eğitim öğretim yılı biterken yaygın ve örgün eğitimdeki üretilen değerlerin sergilendiğini kaydetti.
Eğitimi önemsediklerini ifade eden Vali Balcı, "Bu bir dikkat çekme duyarlılıktır.Eğitimi önemsiyoruz eğitim bizim için önemli. Gelecek kuşakların yetişmesi için çok önemli. Bu anlamda ayrıca ürettiğimiz değerleri burada göstermiş oluyoruz. Bu zenginleşerek diğer boyutları ile de 3-4 gün boyunca devam edecek" diye konuştu.

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