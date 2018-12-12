Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Tokat-Sivas karayolunda buzlanma uyarısı

Tokat-Sivas karayolunda buzlanma uyarısı

Tokat-Sivas karayolunda sis

Karayolları Güzergah Zincir Takma Kar Yağışı 

-Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu'nun bölge trafik ekiplerine talimat vermesi
-Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu röportajı

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Tokat-Sivas karayolunda seyahat edecek olan sürücülere “buzlanma” uyarısında bulundu. Tokat-Sivas il sınırı Çamlıbel geçidinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam etti. Kar yağışı sonucu yolda kalan TIR’lar yapılan çalışmalarla kurtarılarak yola devam etmeleri sağlanırken, bölgede yer yer sis etkili oldu. Trafik ekiplerinin çalışmalarını yerinde takip eden Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, karayolları ekiplerinden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Topaloğlu, akşam saatlerinde buzlanma beklendiği belirterek yola çıkacak olan araç sürücülerini uyardı. Tokat-Sivas karayolu ulaşıma açık olduğunu ifade eden Müdür Topaloğlu, “Akşam saatlerinde buzlanma bekliyoruz. Bu anlamda karayolları ekipleri ile görüştük yolda buzlanmaya karşı çalışma yapacaklar. Yola çıkacak olan sürücülerimizi kış lastiklerini taktırmaları konusunda uyarıyorum. Araçlarında mutlaka zincir bulundursunlar. Biranda kar yağışı fazla olabiliyor. Kış lastikleri de kurtarmıyor, zincir takmak gerekebiliyor. Karayolları ekipleri ile birlikte güzergahta çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı