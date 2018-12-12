Tokat-Sivas karayolunda buzlanma uyarısı

-Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu'nun bölge trafik ekiplerine talimat vermesi

-Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu röportajı



( TOKAT ) TOKAT



- Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Tokat-Sivas karayolunda seyahat edecek olan sürücülere “buzlanma” uyarısında bulundu. Tokat-Sivas il sınırı Çamlıbel geçidinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam etti. Kar yağışı sonucu yolda kalan TIR’lar yapılan çalışmalarla kurtarılarak yola devam etmeleri sağlanırken, bölgede yer yer sis etkili oldu. Trafik ekiplerinin çalışmalarını yerinde takip eden Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, karayolları ekiplerinden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Topaloğlu, akşam saatlerinde buzlanma beklendiği belirterek yola çıkacak olan araç sürücülerini uyardı. Tokat-Sivas karayolu ulaşıma açık olduğunu ifade eden Müdür Topaloğlu, “Akşam saatlerinde buzlanma bekliyoruz. Bu anlamda karayolları ekipleri ile görüştük yolda buzlanmaya karşı çalışma yapacaklar. Yola çıkacak olan sürücülerimizi kış lastiklerini taktırmaları konusunda uyarıyorum. Araçlarında mutlaka zincir bulundursunlar. Biranda kar yağışı fazla olabiliyor. Kış lastikleri de kurtarmıyor, zincir takmak gerekebiliyor. Karayolları ekipleri ile birlikte güzergahta çalışmalarımız devam ediyor” dedi.



