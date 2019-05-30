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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
TMV Mezar-ı Şerif Kız Lisesi Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması - MEZAR-I ŞERİF

TMV Mezar-ı Şerif Kız Lisesi Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması - MEZAR-I ŞERİF

- Yarışmadan detaylaKABİL (AA) - Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Mezar - ı Şerif Kız Lisesi tarafından ramazan ayı nedeniyle okullar arası Kur'an - ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenlendi.
Finale kalan öğrenciler için TMV Mezar - ı Şerif Kız Lisesi'nde yapılan ödül törenine Mezar - ı Şerif'teki okulların müdürleri ve veliler katıldı.
Törenin açılış konuşmasını yapan lisenin Müdürü Tülay Çelikçi, yarışmaya kentteki okullardan 25 kız öğrencinin katıldığını söyledi.

Elemelerde 8 öğrencinin finale kaldığını ifade eden Çelikçi, amaçlarının, öğrencilerin Kur'an - ı Kerim'i güzel ve düzgün okuyarak anlamını idrak etmesine teşvik etmek olduğunu belirtti.
Çelikçi, "Kur'an - ı Kerim'i anlamaya çalışmak ve bunun gereğini yaşamak bir Müslüman olarak temel vazifemizdir." dedi.
Yarışmada birinciye dizüstü bilgisayar, ikinci ve üçüncüye tablet takdim edildi.

Ramazan Ayı Yarış Ödül Töreni Dizüstü Bilgisayar Öğrenciler 

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