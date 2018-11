Tiyatro salonu oyun sonunda turuncuya boyandı...Bilecik'te ünlü tiyatrocular ‘’Kadına Karşı Şiddete Hayır’’ mesajı verdi

-Oyundan detay

BİLECİK - Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 13. Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında sahne alan ünlü tiyatro oyuncular, ''Kadına Karşı Şiddete Hayır'' dediler.



- Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 13. Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında sahne alan ünlü tiyatro oyuncular, ‘’Kadına Karşı Şiddete Hayır’’ dediler. Tiyatro salonu oyun sonunda turuncuya boyandı. Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde sahne alan Buyur Burdan Kaç adlı oyun; İpek Tenolcay, Serdar Sevtekin, Sezer Soykök, Cemal Gönen, Zeynep Buse Kale, Büşra Münevver Öztepe "Kadına Karşı Şiddete Hayır" dediler. Bilecik Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivali anlamlı bir sloganla sona ererken, sahne alan tiyatro oyununda ayrıca tiyatroseverler Kadına Karşı Şiddete Hayır yazılı rozetler verildi.

Tiyatro salonu oyun sonunda turuncuya boyandı Sahne alan Buyur Burdan Kaç adlı oyun sonunda tiyatroseverler, ellerindeki turuncu renkli kağıtları havaya kaldırarak, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ne destek verdiler. Belediye Başkanı Nihat Can, oyun sonunda tiyatro oyuncularına teşekkür ederek, Bilecik topraklarından yapılmış vazolar hediye etti. "Bilecik'te 2004 yılında tiyatro festivalinin tohumları atıldı ve bundan sonrada devam edecek" Bilecik Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivalinin muhteşem bir şekilde sona erdirdiğini dile getiren Belediye Başkanı Nihat Can, "Öncelikle ben bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan tiyatroseverlere çok teşekkür ediyorum. Ayrıca şimdiye kadar oyunlarıyla sahne alan bütün değerli tiyatrocumuza teşekkür ediyorum. Bilecik’te 2004 yılında tiyatro festivalinin tohumlarını atan milletvekilimiz Selim Yağcı’ya da teşekkürü borç biliyorum. İnşallah Bilecik Belediyesi olarak bundan sonra da her ay bir ya da iki oyunla, tiyatroseverlerimizi buluşturmaya devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı. "İnanın çoğu şehirde Bilecik’teki gibi tiyatro sahnesi yok" Tiyatro sanatçısı, Serdar Sevtekin ise Bilecik'te oldukları için duydukları memnuniyeti belirterek; ‘’Biz çok şehir geziyoruz ve İstanbul’da da sahneye çıkıyoruz. İnanın çoğu şehirde Bilecik’teki gibi tiyatro sahnesi yok. Ben bu anlamda gerçekten Belediye Başkanımız Nihat Can’a çok teşekkür ediyorum" dedi.

13. Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivali perdelerini; tiyatroseverlerin hep birlikte Kadına Karşı Şiddete Hayır’in simge rengi olan turuncu kağıtları kaldırması ile sona erdi. Bilecik Belediyesi 6 K akıllı duraklarda ‘’Kadına Karşı Şiddete Hayır’’ sloganı Şu ana kadar birçok güzel ve anlamlı sosyal projeye katkı sunan Bilecik Belediyesi tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele günü kapsamında şehrin birçok noktasında bulunan 6 K Akıllı Duraklarda; turuncu renk üzerine ‘’Kadına Karşı Şiddete Hayır’’ yazıları yazılarak, destek verildi.