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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Tiyatro oyuncuları sahnede 'Evet' dedi

Tiyatro oyuncuları sahnede 'Evet' dedi

Sahneden görüntü

Lego Tiyatro Oyunu Gori Nikah Töreni Tiyatro Oyuncusu 

-Nikahtan görüntü
-Tiyatro oyunundan görüntü
-Detaylar

( ESKİŞEHİR ) - Gelin ve damat tiyatrocu olunca nikah töreni tiyatro gösterisine döndü ESKİŞEHİR

- Odunpazarı Belediye Tiyatrosu oyuncularından 7 Kocalı Hürmüz adlı tiyatro oyununun başrol oyuncusu Ceren Tosun ile Tiyatro Alegori’nin oyuncularından Alican Tüysüz sahnede evlendi. Gelin ve damat tiyatrocu olunca da nikah töreni tiyatro gösterisine döndü. Hasan Polatkan Kültür Merkezi sahnesinde kıyılan nikaha Tüysüz ve Tosun ailesinin yanı sıra çok sayıda tiyatro oyuncusu katıldı.
Davetlilerin çoğu tiyatro oyuncusu olunca da nikah çeşitli gösterilere sahne oldu. Nikah merasimi sırasında ‘7 Kocalı Hürmüz’ oyununda Hürmüz’ün kocaları rolünü oynayan Hüseyin Demir, Ahmet Kayaarası, Enes İşlek, Sezer Sarıbardak ve Çelik Er Seyhan ‘Nikahına Beni Çağır Sevgilim’ adlı şarkıyı söyleyerek sahneye çıktı. Kadın kılığına giren başka bir oyuncu ise sahneye çıkarak nikahı engellemek istedi. Ceren Tosun ve Alican Tüysüz’ün nikahı bu minik gösterilerin ardından kıyıldı. Nikah töreninin ardından Ceren Tosun ve Alican Tüysüz sorularımızı cevapladı. Arkadaşlarının kendilerine sürpriz yaptığını söyleyen Tosun, “Böyle bir şey düşündükleri için arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz. Biz planlamadık, bize de sürpriz oldu. Çok güzeldi, çok keyifliydi. 7 Kocalı Hürmüz oyununun son sahnesini oynadılar. Çok eğlendim” dedi.

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