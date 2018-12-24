Tiyatro aşkı engel dinlemedi

- Öğrencinin tiyatro oyunundan detay görüntüsü - Öğrenci Beytullah Arslantaş ile yönetmen ve öğretmen İnanç Katırcıoğlu ile röportaj - Öğrencinin oyun sonunda tebrikleri kabul etmesiOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'de 4 aydır hazırlandığı tiyatro gösterisine bir gün kala ayağını kıran 13 yaşındaki Beytullah Arslantaş, ayağı alçıda ve koltuk değnekleriyle sahneye çıkarak oyununu oynadı.Sumbas İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında hazırlanan "Tek kişi kalmış teknoloji" isimli oyunda rol alan Beytullah Arslantaş, 4 ay boyunca arkadaşlarıyla birlikte prova yaparak oyuna hazırlandı.Oyunun sahnelenmesinden bir gün önce top oynarken ayağını kıran Arslantaş, hem çok sevdiği tiyatro sahnesinden ayrı kalmamak, hem arkadaşlarını yalnız bırakmamak için ayağı alçıda ve koltuk değnekleri yardımıyla yürüyebilmesine rağmen sahneye çıktı.Rolünü zor da olsa oynamayı başaran Arslantaş'ı oyun sonunda seyirciler ayakta alkışladı.Arslantaş, tiyatroyu çok sevdiğini, bu nedenle de ayağı kırık olmasına rağmen rolünü oynadığını söyledi.
Hayatındaki ilk tiyatro oyununda arkadaşlarını yalnız bırakmamanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Arslantaş, "Okulda top oynarken topa bastım, düştüm, ayağım kırıldı. Bir gün sonra ilk oyumuzu sergileyecektik. Tiyatroyu sevdiğim için rolümü üstlendim. Arkadaşlarımı yalnız bırakmadım. Çok mutluyum." diye konuştu. Bundan sonra da tiyatroya devam edeceğini kaydeden Arslantaş, insanların sevdiği şeyleri yapmak için önlerinde hiçbir engel olamayacağını sözlerine ekledi.