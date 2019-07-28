-vatandaşların kurtarması

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( ÇORUM ) ÇORUM



- Çorum’da bir tırın sıkıştırdığı polis otosunu vatandaşlar kurtardı. Olay, Buharaevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çevreyolu Buharaevler Kavşağı’nda bir silahlı kavga olayına müdahale amacıyla trafik akışını düzenleyen polis ekiplerinin yol kenarına park ettikleri aracı bir tır sıkıştırdı. Lastiği patlayan polis otosu hareket edemeyince araç vatandaşlar yardımıyla kaldırılarak kenara alındı. Polis otosunda maddi hasar meydana geldi.

